Кафе та ресторанам Києва дозволили приймати відвідувачів всередині приміщень

Проводити банкети і відкривати дитячі кімнати не дозволять

Проводити банкети і відкривати дитячі кімнати не дозволять

Фото: my-kiev

Закладам громадського харчування Києва дозволили приймати гостей усередині приміщень, при цьому залишивши ряд обмежень.

Як передає RegioNews, про це йдеться розпорядженні КГГА.

Так, відвідувачі закладів громадського харчування можуть увійти в приміщення тільки в супроводі персоналу. Люди з підвищеною температурою або ознаками ГРВІ не будуть допускатися на територію закладів.

Представники установ повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор, окуляри і рукавички одноразові, а після кожного зняття видаткових захисних матеріалів працівник повинен ретельно помити руки або обробити антисептичним засобом.

Закладам поки заборонено відкривати дитячі кімнати, проводити банкети (максимум - 10 осіб), відкривати буфети самообслуговування і готувати їжу на відкритих кухнях.

Крім цього, заборонено використання багаторазових рушників.

Серед інших вимог - дотримання відстані не менше 1,5 метра між сусідніми столами, розміщення не більше чотирьох гостей за столом (без урахування дітей до 14 років).

Раніше повідомлялось, що мер Києва Віталій Кличко офіційно дозволив купатися на 12 пляжах міста.