20:41  23 червня
Негода на заході України: підтоплено більше тисячі будинків у чотирьох областях
16:42  23 червня
Шмигаль доручив розробити невідкладні заходи для ліквідації наслідків негоди на заході України
18:18  23 червня
Ситуація на Донбасі: бойовики двічі за день порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
23 червня 2020, 19:43 2

Кафе та ресторанам Києва дозволили приймати відвідувачів всередині приміщень

23 червня 2020, 19:43 2
Читайте также на русском языке
Проводити банкети і відкривати дитячі кімнати не дозволять
Проводити банкети і відкривати дитячі кімнати не дозволять
Фото: my-kiev
Читайте также
на русском языке

Закладам громадського харчування Києва дозволили приймати гостей усередині приміщень, при цьому залишивши ряд обмежень.

Як передає RegioNews, про це йдеться розпорядженні КГГА.

Так, відвідувачі закладів громадського харчування можуть увійти в приміщення тільки в супроводі персоналу. Люди з підвищеною температурою або ознаками ГРВІ не будуть допускатися на територію закладів.

Представники установ повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор, окуляри і рукавички одноразові, а після кожного зняття видаткових захисних матеріалів працівник повинен ретельно помити руки або обробити антисептичним засобом.

Закладам поки заборонено відкривати дитячі кімнати, проводити банкети (максимум - 10 осіб), відкривати буфети самообслуговування і готувати їжу на відкритих кухнях.

Крім цього, заборонено використання багаторазових рушників.

Серед інших вимог - дотримання відстані не менше 1,5 метра між сусідніми столами, розміщення не більше чотирьох гостей за столом (без урахування дітей до 14 років).

Раніше повідомлялось, що мер Києва Віталій Кличко офіційно дозволив купатися на 12 пляжах міста.

Київ ресторан Приміщення КМДА карантин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Всі блоги »