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08 червня 2020, 15:21 3

У дитсадку під Києвом виявили новий спалах коронавіруса

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08 червня 2020, 15:21 3
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Дев'ятеро дітей заразилися COVID-19
Фото: facebook.com/Ігор Сапожко
Дев'ятеро дітей заразилися COVID-19

У місті Бровари Київської області виявили спалах коронавіруса в дитячому садку "Калинка".

Як передає RegioNews, про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Так, ще 5 червня стало відомо про позитивний ПЛР-тест на COVID-19 у однієї із виховательок. Після цього дитячий садок закрили на дезінфекцію, а у всіх співробітників і 25 вихованців взяли зразки на тестування.

За словами мера, у дев'яти дітей і трьох дорослих тести показали наявність коронавіруса. Двох дітей поклали в обласну лікарню в місті Боярка, решта лікуються амбулаторно.

Дитячий садок закритий на обсервацію. Всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, знаходяться на самоізоляції під контролем сімейних лікарів.

Інші дошкільні заклади міста продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог.

Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.

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Бровари Ігор Сапожко Київська область дитячий садок коронавірус
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