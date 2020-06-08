У дитсадку під Києвом виявили новий спалах коронавіруса
У місті Бровари Київської області виявили спалах коронавіруса в дитячому садку "Калинка".
Як передає RegioNews, про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
Так, ще 5 червня стало відомо про позитивний ПЛР-тест на COVID-19 у однієї із виховательок. Після цього дитячий садок закрили на дезінфекцію, а у всіх співробітників і 25 вихованців взяли зразки на тестування.
За словами мера, у дев'яти дітей і трьох дорослих тести показали наявність коронавіруса. Двох дітей поклали в обласну лікарню в місті Боярка, решта лікуються амбулаторно.
Дитячий садок закритий на обсервацію. Всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, знаходяться на самоізоляції під контролем сімейних лікарів.
Інші дошкільні заклади міста продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог.
Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.
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