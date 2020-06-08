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08 июня 2020, 15:21 19

В детском саду под Киевом выявили новую вспышку коронавируса

08 июня 2020, 15:21 19
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Девятеро детей заразились COVID-19
Девятеро детей заразились COVID-19
Фото: facebook.com/Игорь Сапожко
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Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

Так, еще 5 июня стало известно о положительном ПЦР-тесте на COVID-19 у одной из воспитательниц. После этого детский сад закрыли на дезинфекцию, а у всех сотрудников и 25 воспитанников взяли образцы на тестирование.

По словам мэра, у девяти детей и трех взрослых тесты показали наличие коронавируса. Двух детей положили в областную больницу в городе Боярка, остальные лечатся амбулаторно.

Детский сад закрыт на обсервацию. Все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Другие дошкольные учреждения города продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.

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Бровары Игорь Сапожко Киевская область детский сад коронавирус
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