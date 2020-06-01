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01 червня 2020, 09:42 8

Коронавірус в Україні: медики фіксують спад нових випадків хвороби

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01 червня 2020, 09:42 8
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За минулу добу заразилися 340 осіб, що менше, ніж добою раніше
pixabay.com
За минулу добу заразилися 340 осіб, що менше, ніж добою раніше

В країні станом на 1 червня виявили 24 012 випадків коронавирусной інфекції, загальна кількість летальних випадків становить 718 осіб, за минулу добу померло 10 людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За минулу добу захворіло 340 осіб, з них 13 дітей і 79 медпрацівників. Зафіксовано 10 летальних випадків, одужали 152 пацієнта", - йдеться в повідомленні.

За час пандемії 9 690 чоловік одужали, з яких 152 - за останню добу. Також з початку пандемії COVID-19 захворіло 1725 дітей і 4621 медпрацівник.

Найбільше випадків захворювання COVID-19 за останню добу зафіксовано в Києві - 58, Рівненській області - 57, Львівській області - 31.

Ситуація в регіонах України виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 1005 випадків;
  • Волинська область — 932 випадку;
  • Дніпропетровська область — 942 випадку;
  • Донецька область — 163 випадки;
  • Житомирська область — 742 випадку;
  • Закарпатська область — 1206 випадків;
  • Запорізька область — 447 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1420 випадків;
  • Кіровоградська область — 514 випадків;
  • Київ р. — 3043 випадку;
  • Київська область — 1600 випадків;
  • Львівська область — 1700 випадків;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 294 випадку;
  • Одеська область — 896 випадків;
  • Полтавська область — 270 випадків;
  • Рівненська область — 1770 випадків;
  • Сумська область — 170 випадків;
  • Тернопільська область — 1176 випадків;
  • Харківська область — 1083 випадку;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 454 випадку;
  • Чернівецька область — 3377 випадків;
  • Черкаська область — 406 випадків;
  • Чернігівська область — 177 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За останню добу було скоєно 8015 тестувань, з них 6622 дослідження методом ПЛР, а також 1393 ІФА-тестування.

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