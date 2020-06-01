Коронавірус в Україні: медики фіксують спад нових випадків хвороби
В країні станом на 1 червня виявили 24 012 випадків коронавирусной інфекції, загальна кількість летальних випадків становить 718 осіб, за минулу добу померло 10 людей.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
За минулу добу захворіло 340 осіб, з них 13 дітей і 79 медпрацівників. Зафіксовано 10 летальних випадків, одужали 152 пацієнта", - йдеться в повідомленні.
За час пандемії 9 690 чоловік одужали, з яких 152 - за останню добу. Також з початку пандемії COVID-19 захворіло 1725 дітей і 4621 медпрацівник.
Найбільше випадків захворювання COVID-19 за останню добу зафіксовано в Києві - 58, Рівненській області - 57, Львівській області - 31.
Ситуація в регіонах України виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 1005 випадків;
- Волинська область — 932 випадку;
- Дніпропетровська область — 942 випадку;
- Донецька область — 163 випадки;
- Житомирська область — 742 випадку;
- Закарпатська область — 1206 випадків;
- Запорізька область — 447 випадків;
- Івано-Франківська область — 1420 випадків;
- Кіровоградська область — 514 випадків;
- Київ р. — 3043 випадку;
- Київська область — 1600 випадків;
- Львівська область — 1700 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 294 випадку;
- Одеська область — 896 випадків;
- Полтавська область — 270 випадків;
- Рівненська область — 1770 випадків;
- Сумська область — 170 випадків;
- Тернопільська область — 1176 випадків;
- Харківська область — 1083 випадку;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 454 випадку;
- Чернівецька область — 3377 випадків;
- Черкаська область — 406 випадків;
- Чернігівська область — 177 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За останню добу було скоєно 8015 тестувань, з них 6622 дослідження методом ПЛР, а також 1393 ІФА-тестування.
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