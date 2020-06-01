Коронавірус в Україні: медики фіксують спад нових випадків хвороби

За минулу добу заразилися 340 осіб, що менше, ніж добою раніше

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За минулу добу заразилися 340 осіб, що менше, ніж добою раніше

В країні станом на 1 червня виявили 24 012 випадків коронавирусной інфекції, загальна кількість летальних випадків становить 718 осіб, за минулу добу померло 10 людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України. За минулу добу захворіло 340 осіб, з них 13 дітей і 79 медпрацівників. Зафіксовано 10 летальних випадків, одужали 152 пацієнта", - йдеться в повідомленні. За час пандемії 9 690 чоловік одужали, з яких 152 - за останню добу. Також з початку пандемії COVID-19 захворіло 1725 дітей і 4621 медпрацівник. Найбільше випадків захворювання COVID-19 за останню добу зафіксовано в Києві - 58, Рівненській області - 57, Львівській області - 31. Ситуація в регіонах України виглядає наступним чином: Вінницька область — 1005 випадків;

Волинська область — 932 випадку;

Дніпропетровська область — 942 випадку;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 742 випадку;

Закарпатська область — 1206 випадків;

Запорізька область — 447 випадків;

Івано-Франківська область — 1420 випадків;

Кіровоградська область — 514 випадків;

Київ р. — 3043 випадку;

Київська область — 1600 випадків;

Львівська область — 1700 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 294 випадку;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1770 випадків;

Сумська область — 170 випадків;

Тернопільська область — 1176 випадків;

Харківська область — 1083 випадку;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 454 випадку;

Чернівецька область — 3377 випадків;

Черкаська область — 406 випадків;

Чернігівська область — 177 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. За останню добу було скоєно 8015 тестувань, з них 6622 дослідження методом ПЛР, а також 1393 ІФА-тестування. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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