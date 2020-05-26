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26 травня 2020, 09:14 12

Причиною пожежі в Олександрівській лікарні був умисний підпал - головлікар

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26 травня 2020, 09:14 12
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Постраждалих в результаті пожежі немає
Постраждалих в результаті пожежі немає

В Олександрівській лікарні столиці напередодні ввечері в підсобному приміщенні 6-го корпусу сталася пожежа, його причиною став навмисний підпал, вважає головний лікар Людмила Антоненко.

Про це повідомила головний лікар Олександрівської лікарні написала в Facebook, передає RegioNews.

Пожежники швидко приїхали рятувати, оперативно локалізували вогнище спалаху і ліквідували пожежу. Первинна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилася, у той же час фахівці визначили, що це був навмисний підпал", - підкреслила Антоненко.

Вона зазначила, що адміністрація лікарні та співробітники швидко зорієнтувалися, провели евакуацію пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус і викликали протипожежну службу.

Головний лікар пообіцяла найближчим часом відремонтувати пошкоджені приміщення і висловила надію, що палія знайдуть.

Раніше повідомлялося, що пожежа виникла в підсобному приміщенні в 18:56 на 6 поверсі 6 корпусу лікарні.

На місце події прибули співробітники ДСНС і пожежники, вогонь було оперативно ліквідовано, жертв та постраждалих немає.

Рятувальники вивели на свіже повітря 15 чоловік.

Вогонь пошкодив електричний щит і вхідні двері в підсобне приміщення на площі 2 кв. м.


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