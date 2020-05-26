Причиною пожежі в Олександрівській лікарні був умисний підпал - головлікар
В Олександрівській лікарні столиці напередодні ввечері в підсобному приміщенні 6-го корпусу сталася пожежа, його причиною став навмисний підпал, вважає головний лікар Людмила Антоненко.
Про це повідомила головний лікар Олександрівської лікарні написала в Facebook, передає RegioNews.
Пожежники швидко приїхали рятувати, оперативно локалізували вогнище спалаху і ліквідували пожежу. Первинна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилася, у той же час фахівці визначили, що це був навмисний підпал", - підкреслила Антоненко.
Вона зазначила, що адміністрація лікарні та співробітники швидко зорієнтувалися, провели евакуацію пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус і викликали протипожежну службу.
Головний лікар пообіцяла найближчим часом відремонтувати пошкоджені приміщення і висловила надію, що палія знайдуть.
Раніше повідомлялося, що пожежа виникла в підсобному приміщенні в 18:56 на 6 поверсі 6 корпусу лікарні.
На місце події прибули співробітники ДСНС і пожежники, вогонь було оперативно ліквідовано, жертв та постраждалих немає.
Рятувальники вивели на свіже повітря 15 чоловік.
Вогонь пошкодив електричний щит і вхідні двері в підсобне приміщення на площі 2 кв. м.
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