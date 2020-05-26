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26 мая 2020, 09:14 10

Причиной пожара в Александровской больнице был умышленный поджог - главврач

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26 мая 2020, 09:14 10
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Пострадавших в результате пожара нет
Пострадавших в результате пожара нет

В Александровской больнице столицы накануне вечером в подсобном помещении 6-го корпуса произошел пожар, его причиной стал умышленный поджог, считает главный врач Людмила Антоненко.

Об єтом главный врач Александровской больницы написала в Facebook, передает RegioNews.

Пожарные быстро приехали спасать, оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали пожар. Первичная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, в то же время специалисты определили, что это был умышленный поджог", - подчеркнула Антоненко.

Она отметила, что администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали противопожарную службу.

Главный врач пообещала в ближайшее время отремонтировать поврежденные помещения и выразила надежду, что поджигателя найдут.

Ранее сообщалось, что пожар возник в подсобном помещении в 18:56 на 6 этаже 6 корпуса больницы.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и пожарные, огонь был оперативно ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

Спасатели вывели на свежий воздух 15 человек.

Огонь повредил электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.


больницы пожар врачи огонь
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