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23 травня 2020, 12:51 16

Київ запускає транспорт і метро: Степанов отримав нові дані і передумав

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23 травня 2020, 12:51 16
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Рішення про роботу ТРЦ буде прийнято окремо, це буде залежати від тенденцій захворюваності
Фото: Міністерство охорони здоров'я
Рішення про роботу ТРЦ буде прийнято окремо, це буде залежати від тенденцій захворюваності

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що згідно нових отриманих даних про захворюваність у Києві, місто може перейти на другий етап виходу з карантину.

Як передає RegioNews, про це міністр написав на Facebook.

"Хороша новина для киян. Нещодавно мені надійшли нові дані за показниками готовності регіонів до послаблення карантину. Рівень захворюваності по місту Київ зараз складає 11.7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Далі – справа за рішенням міської комісії ТЕБ та НС".

За даними міністра, таблиця показників для ослаблення протиепідемічних заходів буде оновлюватися щодня.

У Києві транспорт почав роботу з 12 годин дня 23 травня, а метро почне свою роботу з 25 травня.

"З 25 травня, з дотриманням усіх норм та регламентів, запрацює метрополітен у звичайному режимі. Також з 25 травня почнуть працювати всі ринки і ярмарки. Також 25 травня будуть доступні для використання спортивні, дитячі майданчики в парках, скверах і на прибудинкових територіях", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Нагадаємо, раніше на ранковому брифінгу міністр охорони здоров'я повідомляв, що Київ не готовий перейти на другий етап виходу з карантину.


Київ карантин транспорт Максим Степанов
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