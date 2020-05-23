Київ не готовий до пом'якшення карантину - Степанов
Перехід до другого етапу пом'якшення карантину в Києві поки не можливий через перевищення показника захворюваності на 100 тисяч населення.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Міністр зазначив, що в середу Кабміном було прийнято постанову про продовження карантину до 22 червня, яка передбачає кілька етапів виходу з карантину, а також введення так званого адаптивного карантину, тобто різного для різних областей.
Так, одним з ознак адаптивного карантину є інцидентність – кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлено на рівні 12.
На сьогоднішній день в місті Києві цей показник перевищує 12, він становить на рівні 15. Тому, якщо ми говоримо про сьогодні, перехід на інший, другий етап пом'якшення поки неможливий", - заявив міністр.
Однак, він також не виключив, що в найближчі дні ситуація може змінитися. Тоді буде прийнято відповідне рішення регіональної комісії ТЕБ та НС.
Нагадаємо, за останню добу в трьох областях України не виявили нових випадків зараження.
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