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23 травня 2020, 11:15 21

Київ не готовий до пом'якшення карантину - Степанов

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23 травня 2020, 11:15 21
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Столиця перевищує допустимий рівень по одному з показників захворюваності
Фото: з відкритих джерел
Столиця перевищує допустимий рівень по одному з показників захворюваності

Перехід до другого етапу пом'якшення карантину в Києві поки не можливий через перевищення показника захворюваності на 100 тисяч населення.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Міністр зазначив, що в середу Кабміном було прийнято постанову про продовження карантину до 22 червня, яка передбачає кілька етапів виходу з карантину, а також введення так званого адаптивного карантину, тобто різного для різних областей.

Так, одним з ознак адаптивного карантину є інцидентність – кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлено на рівні 12.

На сьогоднішній день в місті Києві цей показник перевищує 12, він становить на рівні 15. Тому, якщо ми говоримо про сьогодні, перехід на інший, другий етап пом'якшення поки неможливий", - заявив міністр.

Однак, він також не виключив, що в найближчі дні ситуація може змінитися. Тоді буде прийнято відповідне рішення регіональної комісії ТЕБ та НС.

Нагадаємо, за останню добу в трьох областях України не виявили нових випадків зараження.


коронавірус Київ карантин Максим Степанов
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