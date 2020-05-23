Киев запускает транспорт и метро: Степанов получил новые данные и передумал

Решение о работе ТРЦ будет принято отдельно, это будет зависеть от тенденций заболеваемости

Фото: Министерство здравоохранения

Решение о работе ТРЦ будет принято отдельно, это будет зависеть от тенденций заболеваемости

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что согласно новых полученных данных о заболеваемости в Киеве, город может перейти на второй этап выхода из карантина.

Как передает RegioNews, об этом министр написал на Facebook.

"Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к послаблению карантина. Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11.7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина. Дальше – дело за решением городской комиссии ТЭБ и ЧС".

По данным министра, таблица показателей для ослабления противоэпидемических мер будет обновляться каждый день.

В Киеве транспорт начал работу с 12 часов дня 23 мая, а метро начнет свою работу с 25 мая.

"С 25 мая, с соблюдением всех норм и регламентов, заработает метрополитен в обычном режиме. Также с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. Также 25 мая будут доступны для использования спортивные, детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, ранее на утреннем брифинг министр здравоохранения сообщал, что Киев не готов перейти на второй этап выхода из карантина.