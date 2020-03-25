Кличко звільнив головного паркувальника Києва

Мер Києва Віталій Кличко звільнив Олександра Німаса з посади директора КП "Київтранспарксервіс", яке відповідає за паркування у столиці

Фото: zoda.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко звільнив Олександра Німаса з посади директора КП "Київтранспарксервіс", яке відповідає за паркування у столиці

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на розпорядження голови КМДА №169 від 20 березня.

"Звільнити Німаса Олександра Ярославовича з посади директора КП "Київтранспарксервіс" 20 березня 2020 року за власним бажанням", - йдеться у документі.

Як зазначається, т.в.о. керівника "Київтранспарксервісу" призначили заступника директора підприємства з юридичних питань Тетяна Ларіну.

У свою чергу, радник мера Києва Максим Бахматов написав у Facebook, що було би добре ще розпочати кримінальне розслідування щодо Німаса.

За його словами, "те, що він (Німас – ред.) корупціонер, мають довести спеціальні органи", а у радника Кличка немає таких повноважень.

Бахматов додав, що він може лиш "виганяти неефективних і будувати ефективні прозорі конструкції".

ДОВІДКА: Олександр Німас працює директором підприємства з 13 листопада 2018 року.