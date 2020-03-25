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25 марта 2020, 11:36 3

Кличко уволил главного парковщика Киева

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25 марта 2020, 11:36 3
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Мэр Киева Виталий Кличко уволил Александра Нимаса с должности директора КП "Киевтранспарксервис", которое отвечает за парковки в столице
Фото: zoda.gov.ua
Мэр Киева Виталий Кличко уволил Александра Нимаса с должности директора КП "Киевтранспарксервис", которое отвечает за парковки в столице

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на распоряжение председателя КГГА №169 от 20 марта.

"Освободить Нимаса Александра Ярославовича с должности директора КП "Киевтранспарксервис" 20 марта 2020 года по собственному желанию", - говорится в документе.

Как отмечается, и.о. руководителя "Киевтранспарксервиса" назначили заместителя директора предприятия по юридическим вопросам Татьяну Ларину.

В свою очередь, советник мэра Киева Максим Бахматов написал в Facebook, что было бы хорошо еще начать уголовное расследование в отношении Нимаса.

По его словам, "то, что он (Нимас - ред.) коррупционер, должны доказать специальные органы", а у советника Кличко нет таких полномочий.

Бахматов добавил, что он может лишь "выгонять неэффективных и строить эффективные прозрачные конструкции".

СПРАВКА: Александр Нимас работает директором предприятия с 13 ноября 2018 года.


Киев увольнение Виталий Кличко парковка
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