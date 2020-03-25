Кличко уволил главного парковщика Киева
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на распоряжение председателя КГГА №169 от 20 марта.
"Освободить Нимаса Александра Ярославовича с должности директора КП "Киевтранспарксервис" 20 марта 2020 года по собственному желанию", - говорится в документе.
Как отмечается, и.о. руководителя "Киевтранспарксервиса" назначили заместителя директора предприятия по юридическим вопросам Татьяну Ларину.
В свою очередь, советник мэра Киева Максим Бахматов написал в Facebook, что было бы хорошо еще начать уголовное расследование в отношении Нимаса.
По его словам, "то, что он (Нимас - ред.) коррупционер, должны доказать специальные органы", а у советника Кличко нет таких полномочий.
Бахматов добавил, что он может лишь "выгонять неэффективных и строить эффективные прозрачные конструкции".
СПРАВКА: Александр Нимас работает директором предприятия с 13 ноября 2018 года.
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