На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes: водійку госпіталізували

Фото: поліція Львівської області

У селі Тухля Стрийського району Львівської області 29 жовтня електропоїзд зіткнувся з автомобілем Mercedes. Унаслідок ДТП травмувалася 31-річна водійка легковика, її госпіталізували

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews .

Аварія сталася близько 12:30 на регульованому залізничному переїзді. За попередніми даними правоохоронців, автомобілем Mercedes керувала 31-річна жителька Рівного.

У салоні легковика пасажирів не було. Машиністи та пасажири електропоїзда по медичну допомогу не зверталися. Діагноз водійки наразі уточнюють.

На місці події працюють слідчі, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці встановлюють причини й обставини зіткнення, а також вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 27 жовтня на Тернопільщині лоб у лоб зіткнулися два легкові автомобілі. Загинув водій, серед трьох травмованих – дитина.