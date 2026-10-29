Росіяни атакували дронами тролейбус і маршрутку в Запоріжжі: є поранені

Фото: ОВА

Російські окупанти знову атакували FPV-дронами муніципальний транспорт у Запоріжжі

Про це повідомляє т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, передає RegioNews.

Російський FPV-дрон атакував тролейбус. Постраждали три людини:. 56-річна жінка – у тяжкому стані, жінки 71 та 66 років отримали легкі осколкові поранення ніг.

Також ворог вдарив дроном по маршрутці в центрі міста. Відомо про одного пораненого.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські війська атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Постраждали чотири людини. Через інші ворожі атаки постраждали двоє чоловіків.