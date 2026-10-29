Зерно продали, гроші переказували між банками: НАБУ розслідувало схему на 776 млн грн

Фото: НАБУ

НАБУ та САП завершили розслідування у справі про заволодіння майже 106 тисячами тонн зерна АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) вартістю 776 млн грн

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, передає RegioNews .

За версією слідства, у 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з іноземною компанією чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи. Умови договорів передбачали повну оплату товару до переходу права власності.

Однак оригінали коносаментів — документів, необхідних для отримання вантажу в порту, — опинилися в компанії-покупця. Це дало змогу розвантажити судна та розпоряджатися зерном, за яке не заплатили.

Щоб приховати втрату зерна та створити видимість контролю над ним, у ДПЗКУ, за даними слідства, залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками.

Загалом державна корпорація втратила майже 106 тисяч тонн зерна на 776 млн грн.

Кошти від продажу зерна, як стверджують правоохоронці, учасники схеми легалізували. Для цього їх неодноразово переказували між банками, змішуючи з легальними доходами. Також гроші спрямовували на придбання сировини та майна для підконтрольних підприємств.

У квітні 2026 року НАБУ та САП викрили цю схему й повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої групи. Тепер розслідування завершили, а стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.

Нагадаємо, що перед судом постане власник міжнародного зернотрейдера російського походження, якого обвинувачують в організації схеми заволодіння зерном ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на понад 60 мільйонів доларів США.