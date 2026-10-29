07:23  29 жовтня
У Харкові російський дрон влучив у навчальний заклад
09:49  29 жовтня
У двох районах Києва екстрено вимкнули електроенергію
11:09  29 жовтня
Задушив та побив сапою: на Київщині чоловік вбив 79-річну односельчанку
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2026, 15:32

Зерно продали, гроші переказували між банками: НАБУ розслідувало схему на 776 млн грн

29 жовтня 2026, 15:32
Читайте также на русском языке
Фото: НАБУ
Читайте также
на русском языке

НАБУ та САП завершили розслідування у справі про заволодіння майже 106 тисячами тонн зерна АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) вартістю 776 млн грн

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, передає RegioNews.

За версією слідства, у 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з іноземною компанією чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи. Умови договорів передбачали повну оплату товару до переходу права власності.

Однак оригінали коносаментів — документів, необхідних для отримання вантажу в порту, — опинилися в компанії-покупця. Це дало змогу розвантажити судна та розпоряджатися зерном, за яке не заплатили.

Щоб приховати втрату зерна та створити видимість контролю над ним, у ДПЗКУ, за даними слідства, залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками.

Загалом державна корпорація втратила майже 106 тисяч тонн зерна на 776 млн грн.

Кошти від продажу зерна, як стверджують правоохоронці, учасники схеми легалізували. Для цього їх неодноразово переказували між банками, змішуючи з легальними доходами. Також гроші спрямовували на придбання сировини та майна для підконтрольних підприємств.

У квітні 2026 року НАБУ та САП викрили цю схему й повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої групи. Тепер розслідування завершили, а стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.

Нагадаємо, що перед судом постане власник міжнародного зернотрейдера російського походження, якого обвинувачують в організації схеми заволодіння зерном ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на понад 60 мільйонів доларів США.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП зерно банки гроші продаж
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Києві перевіряють водія маршрутки через скаргу на образи пасажирки
29 жовтня 2026, 16:05
У Києві судитимуть трьох іноземців за побиття та пограбування киянина
29 жовтня 2026, 15:58
На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes: водійку госпіталізували
29 жовтня 2026, 15:49
РФ вдарила трьома КАБами по Ізюму на Харківщині: 10 поранених
29 жовтня 2026, 15:40
Росіяни атакували дронами тролейбус і маршрутку в Запоріжжі: є поранені
29 жовтня 2026, 14:58
Віра як зброя Кремля: як РПЦ виправдовує агресію проти України
29 жовтня 2026, 14:40
Росіяни завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині: шестеро поранених
29 жовтня 2026, 14:36
Удар по вокзалу Дніпра: кількість загиблих зросла до 14, ще 14 людей поранені
29 жовтня 2026, 14:20
У Чернігові та Кременчуці зросла кількість жертв російських атак
29 жовтня 2026, 13:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Всі блоги »