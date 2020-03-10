На Вінниччині оголосили штормове попередження
11 березня у Вінницькій області очікують сильні пориви вітру
11 березня у Вінницькій області очікують сильні пориви вітру
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру, інформують RegioNews.
Удень 11 березня на території регіону очікують пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Нічна температура триматиметься у межах +4…+6 градусів, удень стовпчик термометра покаже +9…+11 градусів.
Співробітники МНС закликають містян і гостей Вінниччини бути обачними та у середу по можливості не перебувати довгий час на вулиці, не намагатися сховатися від поривів вітру під деревами та металевими конструкціями.
Як писали RegioNews раніше, комунальники ще не встигла ліквідувати всі наслідки попереднього урагану, а синоптики знову попереджають про погіршення погоди на Одещині.
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- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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