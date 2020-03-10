11:36  10 березня
У ВООЗ розказали, скільки потрібно часу на одужання від коронавірусу
15:17  10 березня
Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 14:10 5

На Вінниччині оголосили штормове попередження

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 14:10 5
Читайте также на русском языке
11 березня у Вінницькій області очікують сильні пориви вітру
Фото: Pixabay
11 березня у Вінницькій області очікують сильні пориви вітру

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру, інформують RegioNews.

Удень 11 березня на території регіону очікують пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Нічна температура триматиметься у межах +4…+6 градусів, удень стовпчик термометра покаже +9…+11 градусів.

Співробітники МНС закликають містян і гостей Вінниччини бути обачними та у середу по можливості не перебувати довгий час на вулиці, не намагатися сховатися від поривів вітру під деревами та металевими конструкціями.

Як писали RegioNews раніше, комунальники ще не встигла ліквідувати всі наслідки попереднього урагану, а синоптики знову попереджають про погіршення погоди на Одещині.


погода ветер шторм Винница вітер Вінниця
Синоптики попередили про густий туман в Києві
08 березня 2020, 18:06
На Черкащині прогнозують різке погіршення погодних умов
02 березня 2020, 11:38
На Одесу знову насувається шторм
02 березня 2020, 11:01
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »