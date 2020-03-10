11:36  10 березня
У ВООЗ розказали, скільки потрібно часу на одужання від коронавірусу
15:17  10 березня
Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 12:52 5

У Києві з Дніпра виловили частини людського тіла

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 12:52 5
Читайте также на русском языке
У Києві на вулиці Прирічній місцеві жителі виявили у воді частини людського тіла. Для обстеження акваторії виїжджали водолази ГСЧС
Фото: Інформатор
У Києві на вулиці Прирічній місцеві жителі виявили у воді частини людського тіла. Для обстеження акваторії виїжджали водолази ГСЧС

Про це повідомляє Інформатор, пише Regionews.

Спочатку з води дістали дві ступні, які бачили перехожі. Пізніше, під час огляду місця події, у воді ще знайшли пакет з рукою і частиною ноги.
Всі знайдені частини тіла направили на експертизу. Поліція з'ясовує подробиці події.

За останній місяць це вже третя подібна знахідка в столиці. У лютому в Оболонському районі Києва рибалки виловили з Дніпра людську голову. Пізніше стало відомо, що це голова чоловіки. Йому було близько 60-70 років. Водолази і правоохоронці повністю обстежили прилеглу територію, але інших останків тіла так і не знайшли.

Кілька днів тому з Дніпра виловили людську ногу, яка належала жінці до 35 років. Інших подробиць з цього приводу поки немає.


Киев кримінал
Напад на поліцейську в маршрутці Києва: підозрюваного заарештували
08 березня 2020, 11:20
У Маріїнському парку Києва знайшли людські рештки
07 березня 2020, 12:01
У Києві на березі Дніпра знайшли відрізану ногу
06 березня 2020, 16:42
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »