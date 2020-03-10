У Києві з Дніпра виловили частини людського тіла

У Києві на вулиці Прирічній місцеві жителі виявили у воді частини людського тіла. Для обстеження акваторії виїжджали водолази ГСЧС

Фото: Інформатор

У Києві на вулиці Прирічній місцеві жителі виявили у воді частини людського тіла. Для обстеження акваторії виїжджали водолази ГСЧС

Про це повідомляє Інформатор, пише Regionews.

Спочатку з води дістали дві ступні, які бачили перехожі. Пізніше, під час огляду місця події, у воді ще знайшли пакет з рукою і частиною ноги.

Всі знайдені частини тіла направили на експертизу. Поліція з'ясовує подробиці події.

За останній місяць це вже третя подібна знахідка в столиці. У лютому в Оболонському районі Києва рибалки виловили з Дніпра людську голову. Пізніше стало відомо, що це голова чоловіки. Йому було близько 60-70 років. Водолази і правоохоронці повністю обстежили прилеглу територію, але інших останків тіла так і не знайшли.

Кілька днів тому з Дніпра виловили людську ногу, яка належала жінці до 35 років. Інших подробиць з цього приводу поки немає.