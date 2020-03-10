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10 марта 2020, 12:52 4

В Киеве с Днепра выловили части человеческого тела

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10 марта 2020, 12:52 4
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В Киеве на улице Приречной местные жители обнаружили в воде части человеческого тела. Для обследования акватории выезжали водолазы ГСЧС
Фото: Информатор
В Киеве на улице Приречной местные жители обнаружили в воде части человеческого тела. Для обследования акватории выезжали водолазы ГСЧС

Об этом сообщает Информатор, пишет Regionews.

Изначально из воды достали две ступни, которые видели прохожие. Позже, при осмотре места происшествия, в воде еще нашли пакет с рукой и частью ноги.
Все найденные части тела направили на экспертизу. Полиция выясняет подробности происшествия.

За последний месяц это уже третья подобная находка в столице. В феврале в Оболонском районе Киева рыбаки выловили из Днепра человеческую голову. Позже стало известно, что это голова мужчины. Ему было около 60-70 лет. Водолазы и правоохранители полностью обследовали прилегающую территорию, но других останков тела так и не нашли.

Несколько дней назад из Днепра выловили человеческую ногу, которая принадлежала женщине до 35 лет. Других подробностей по этому случаю пока нет.


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