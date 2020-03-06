В Одесі призначили прокурором депутатського сина з сумнівною репутацією
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.
Відповідний наказ підписав вчора, прямо перед своєю відставкою, генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Документ опублікував одеський громадський діяч Костянтин Цховребашвілі.
Підставою для призначення стала заява самого Крикливого і лютневе рішення Ради прокурорів України. Раніше юрист претендував на посаду прокурора одеської прокуратури №3 (Приморської).
Проти цього призначення виступав ряд одеських громадських діячів.
За словами Олексія Костржицького, голови одеського відділення організації "Пітбуль", що допомагає патрульній поліції виявляти нетверезих водіїв, у 2016 році Крикливий попався на п'яному водінні.
Згідно з протоколом і показаннями свідків, у нього були ознаки алкогольного сп'яніння- "нестійка хода, почервоніння очей, запах алкоголю з рота".
Представник громадської організації "Зеленый лист" Світлана Подпала впевнена, що призначення Крикливого має всі ознаки корупційного.
"У мене немає сумнівів, що це призначення корупційне і кандидатуру Крикливого просувають будівельні лобісти з мерії, — впевнена представниця. — Батько Крикливого стояв біля витоків прийняття скандального зонування, яке зараз оскаржується в судах, але все одно дозволяє нечистим на руку комерсантам забудовувати узбережжя і зелені зони Одеси".
Зазначимо, що кілька років тому Крикливий Ростислав очолював рейтинг найбагатших (по декларації) працівників одеської прокуратури. Він задекларував доходи в розмірі майже 8 млн грн.
Батько Ростислава Крикливого Микола — депутат міськради (фракція Української морської партії). До вересня 2019 року був проректором національного університету "Одеська юридична академія".
Брат Ростислава Крикливого Олег до 2018 року був суддею Приморського райсуду Одеси і був нібито звільнений за власним бажанням.
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