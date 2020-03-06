Киеву могут полностью отключить газ
Об этом сообщает пресс-служба ГТС Украины в Facebook, пишет RegioNews.
Перепрошуємо у жителів Києва, що повідомляємо такі тривожні новини перед святковим вікендом. Ми робимо все від нас...Опубліковано Оператор ГТС України Пʼятниця, 6 березня 2020 р.
"Киевгаз как оператор газораспределительной сети в Киеве уже более двух месяцев саботирует заключения типового договора на транспортировку газа с Оператор ГТС Украины. В соответствии с Кодексом ГТС Оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям Киевгаза, что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице", - говорится в сообщении.
В ГТС отметили, что с целью недопущения энергетического коллапса в Киеве они обратились к НКРЕПК с требованием провести проверку соблюдения Киевгазом лицензионных условий их деятельности, а именно - о наличии у этого оператора ГРМ действующего договора с ОГТСУ.
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