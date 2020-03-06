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06 березня 2020, 11:16 4

Кияни можуть самостійно достроково припинити опалювальний сезон

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06 березня 2020, 11:16 4
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Мешканці багатоквартирного будинку можуть вже зараз достроково припинити опалювальний сезон, ухваливши відповідне рішення на загальнобудинкових зборах 
Мешканці багатоквартирного будинку можуть вже зараз достроково припинити опалювальний сезон, ухваливши відповідне рішення на загальнобудинкових зборах 

Про це на сайті КМДА повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, пише RegioNews.

Рішення повинні підтримати не менш як 75% мешканців, а протокол зборів необхідно направити до теплопостачальної організації – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція" або іншої. Якщо одразу на збори не вдалося зібрати всіх мешканців, то можна прийняти рішення шляхом письмового анкетування і також оформити протокол.

"Найголовніше – дійти консенсусу з більшістю сусідів. Якщо люди вважають, що готові відключити опалення і не сплачувати зайвого, ми таку можливість даємо. Ініціативна група у складі не менш як трьох осіб має ініціювати та провести збори. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 75% мешканців (рахується за площею квартир). Якщо одразу всіх сусідів не вдалося зібрати на збори, є механізм письмового доопрацювання – ви обходите сусідів, знайомите із суттю питання і пропонуєте підтримати такий крок. Протокол необхідно направити до теплопостачальної організації", – пояснив Петро Пантелеєв.

Він також зауважив, що комунальне підприємство "Київтеплоенерго" також прагне економити ресурси і поступово здійснює термомодернізацію мереж та обладнання, аби не підвищувати тарифи для споживачів.

Нагадаємо, що згідно з нормами чинного законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про припинення опалювального сезону, коли середньодобова температура підніметься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.


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