Киевляне могут самостоятельно досрочно прекратить отопительный сезон
Об этом на сайте КГГА сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, пишет RegioNews.
Решение должны поддержать не менее 75% жителей, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающей организации - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" или другой. Если сразу на собрание не удалось собрать всех жителей, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол.
"Самое главное - прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на сборы, механизм письменного доработки - вы обходите соседей, знакомых с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающей организации ", - пояснил Петр Пантелеев.
Он также отметил, которые коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" также стремится экономить ресурсы и постепенно осуществляет термомодернизации сетей и оборудования, чтобы не повышать тарифы для потребителей.
Напомним, что согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.
- 14:40 06 марта Суд арестовал двух бывших руководителей силовых ведомств по делу Майдана
- 14:28 06 марта На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС
- 14:27 06 марта Стало известно, о чем будут говорить в Минске 11 марта
- 14:16 06 марта В Луганской области подорвались украинские военные: один погиб, трое ранены
- 14:10 06 марта Шмыгаль рассказал о деталях следующего заседания правительства
- 14:04 06 марта На Донбассе боевики активно готовятся к командно-штабным учениям - разведка
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука