Киевляне могут самостоятельно досрочно прекратить отопительный сезон

Жители многоквартирного дома могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общедомовых собраниях

Жители многоквартирного дома могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общедомовых собраниях

Об этом на сайте КГГА сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, пишет RegioNews.

Решение должны поддержать не менее 75% жителей, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающей организации - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" или другой. Если сразу на собрание не удалось собрать всех жителей, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол.

"Самое главное - прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую ​​возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на сборы, механизм письменного доработки - вы обходите соседей, знакомых с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающей организации ", - пояснил Петр Пантелеев.

Он также отметил, которые коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" также стремится экономить ресурсы и постепенно осуществляет термомодернизации сетей и оборудования, чтобы не повышать тарифы для потребителей.

Напомним, что согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.