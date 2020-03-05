До 8 березня "Укрзалізниця" запустила 22 додаткові поїзди

Станом на 5 березня 2020 року призначено 22 додаткові поїзди до 8 Березня. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом

Фото: facebook/Ukrzaliznytsia

Станом на 5 березня 2020 року призначено 22 додаткові поїзди до 8 Березня. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі "УЗ".

Зокрема, додаткові потяги призначені з Києва до Львова, в Ужгород, Чернівці, Рахів, Ковель, Хмельницький, Жмеринку, Вінницю, Миколаїв, Одесу, Кривий Ріг, Запоріжжя.

Також курсуватимуть додаткові потяги з Одеси в Дніпро і Ужгород, зі Львова в Дніпро і Одесу, а також з Кривого Рогу до Одеси і з Покровська до Харкова.

- №181/182 Київ - Львів, який відправляється зі Львова 6 і 9 березня, з Києва 7 та 10 березня;

- №755/756 Київ - Львів, який відправляється зі Львова 6 і 9 березня, з Києва 7 та 10 березня;

- №235/236 Київ - Ужгород, який відправляється з Києва 5, 8 і 10 березня, з Ужгорода 6 і 9 березня;

- №239/207 Київ - Ужгород, який відправляється з Києва 6 і 8 березня, а з Ужгорода 7 і 9 березня;

- №219/220 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправляється з Києва і Чернівців 7 і 9 березня;

- №249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправляється з Києва 6 березня, з Чернівців 9 березня;

- №217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів, який відправляється з Києва 6 і 8 березня, з Рахова 7 і 9 березня;

- № 267/268 Київ - Ковель, з Києва курсуватиме 6 і 10 березня, з Ковеля - 5 і 9 березня;

- №177 Київ - Хмельницький, який з Києва та Хмельницького курсуватиме 9 березня;

- №201/202 Київ - Жмеринка, який відправляється зі Жмеринки 6 березня, з Києва 10 березня;

- №233/234 Київ - Вінниця, який з Києва та Вінниці курсуватиме 9 березня;

- №161/162 Київ - Миколаїв, з Миколаєва курсуватиме 5 березня, з Києва 5 березня;

- №209/210 Київ - Одеса, який відправляється з Одеси 5 березня, з Києва - 10 березня;

- №295/296 Київ - Одеса, який відправляється з Одеси 6 березня, з Києва - 8 березня;

- №215/216 Київ - Кривий Ріг, який відправляється з Кривого Рогу 6 березня, з Києва 10 березня;

- №281/282 Київ - Дніпро / Запоріжжя, який відправляється із Запоріжжя 5, 7 і 9 березня, з Києва 6, 8 і 10 березня;

- №205/206 Покровск - Харків, який з Покровська і Харкова курсуватиме 6 і 9 березня;

- №242/241 Одеса - Дніпро, який відправляється з Одеси 5, 7 і 9 березня, з Дніпра 6, 8 і 10 березня;

- №258/227 Одеса - Ужгород, який курсуватиме з Одеси 6 і 8 березня, з Ужгорода 7 і 9 березня;

- №154 Кривий Ріг - Одеса, який відправляється з Кривого Рогу 6, 8 і 10 березня. З Одеси 7 і 9 березня;

- №204/203 Львів - Дніпро, який відправляється зі Львова 6, 8 і 10 березня. З Дніпра 5, 7 і 9 березня;

- №168/168 Львів - Одеса, який курсуватиме в обох напрямках 7 і 9 березня.

Також "УЗ" продовжила період маршруту поїзда №132/131 Одеса - Вінниця - Київ, який курсуватиме 9 березня в обох напрямках.

Крім цього, призначено додаткові рейси:

- №095/096 Черкаси - Львів, який курсуватиме з Черкас 5 і 8 березня, з Львова 7 і 10 березня;

- №720/719 Київ - Харків, який відправляється з Києва до Харкова 7 березня, а назад - 8 березня;

- №797/798 Харків - Запоріжжя, який курсуватиме в обох напрямках 6, 7 і 9 березня.