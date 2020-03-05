С железнодорожного вокзала Киева уберут МАФы и наливайки

Главные железнодорожные ворота Украины стремятся сделать комфортным и безопасным пространством

Фото со страницы Укрзализныци в facebook

Главные железнодорожные ворота Украины стремятся сделать комфортным и безопасным пространством

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на сайт Укрзализныци.

К концу недели "Укрзализныця" начнет вторую масштабную волну демонтажа МАФов на станции Киев-Пассажирский. Под ликвидацию попадет 26 торговых точек на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала.

По словам члена правления АО "Укрзализныця" Марчина Целеєвського, демонтаж МАФов на вокзале продолжается с осени прошлого года.

"Наша цель — сделать главные железнодорожные ворота Украины комфортным и безопасным пространством для граждан. Укрзализныця начала ликвидацию очагов хаотичной торговли и усиливает контроль за порядком и безопасностью на вокзале. В прошлом году мы ликвидировали 10 ларьков на Вокзальной площади, а уже в эту пятницу стартует вторая масштабная волна демонтажа МАФов", — отметил он.

Компания планирует снести 10 Мафов, расположенных на площади у западного подземного перехода и еще 16 точек в конкорсе, который соединяет Центральный и Южный вокзалы. Под ликвидацию подпадают торговые территории, на которые закончился срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив. Мафы, что останутся на вокзале, будут реконструированы и приведены к единому стилю.

Кроме того, для усиления правопорядка на вокзале с февраля 2020 года Укрзализныця привлекла сотрудников Национальной полиции. Сейчас на территории Центрального и Южного вокзалов расположено 15 постов Управления полиции охраны, на которых дежурят 25 правоохранителей.