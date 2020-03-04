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04 березня 2020, 18:12 4

У Києві замінували апеляційний суд

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04 березня 2020, 18:12 4
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У середу, 4 березня, надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду
У середу, 4 березня, надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду

Про це інформує прес-служба суду, пише RegioNews.

Надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду Шановні...

Опубліковано Київський апеляційний суд Середа, 4 березня 2020 р.

"Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

Наразі проведено евакуацію працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду", — йдеться у повідомленні.


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