17:33  04 марта
Зеленский предложил парламенту назначить премьер-министром Шмыгаля
13:37  04 марта
Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
04 марта 2020, 18:12 2

В Киеве заминировали апелляционный суд

Читайте також
українською мовою
04 марта 2020, 18:12 2
Читайте також українською мовою
В среду, 4 марта, поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда
В среду, 4 марта, поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда

Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет RegioNews.

Надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду Шановні...

Опубліковано Київський апеляційний суд Середа, 4 березня 2020 р.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.


Киев минирование
Аноним "заминировал" метро "Дворец спорта"
04 марта 2020, 13:03
В Харькове "минировали" 87 зданий
13 февраля 2020, 18:00
Ночью из-за минера 13 поездов сбились с графика
12 февраля 2020, 14:20
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »