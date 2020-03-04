13:19  04 березня
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 13:03 2

Анонім "замінував" метро "Палац спорту"

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 13:03 2
Читайте также на русском языке
У Києві станція метро "Палац Спорту" закрита на вхід і вихід для пасажирів. Також для пересадки закрили прохід на ст. "Площа Льва Толстого"
У Києві станція метро "Палац Спорту" закрита на вхід і вихід для пасажирів. Також для пересадки закрили прохід на ст. "Площа Льва Толстого"

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену, пише Regionews.

Увага! Станцію "Палац спорту" + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Опубліковано КП "Київський метрополітен" Середа, 4 березня 2020 р.

Відомо, що станцію і пересадочний вузол закрили після отриманої інформації про можливий вибух. Поки що поїзди проїжджають станцію "Палац спорту" без зупинки.

Подальший режим роботи станції буде залежати від результатів перевірки правоохоронними органами.


Киев метро
В київському метро рекламуватимуть вакцинацію від туберкульозу
03 березня 2020, 13:32
З'ясувалося, де в київському метро з'явиться 4G
12 лютого 2020, 15:26
Парадокс. У харківському метро подвоїлися збитки після подорожчання
12 лютого 2020, 11:28
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »