Анонім "замінував" метро "Палац спорту"

У Києві станція метро "Палац Спорту" закрита на вхід і вихід для пасажирів. Також для пересадки закрили прохід на ст. "Площа Льва Толстого"

У Києві станція метро "Палац Спорту" закрита на вхід і вихід для пасажирів. Також для пересадки закрили прохід на ст. "Площа Льва Толстого"

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену, пише Regionews. Увага! Станцію "Палац спорту" + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки. Опубліковано КП "Київський метрополітен" Середа, 4 березня 2020 р. Відомо, що станцію і пересадочний вузол закрили після отриманої інформації про можливий вибух. Поки що поїзди проїжджають станцію "Палац спорту" без зупинки. Подальший режим роботи станції буде залежати від результатів перевірки правоохоронними органами.

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