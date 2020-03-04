Держава продала автовокзал в Києві і п'ять автостанцій
Про це повідомляє прес-служба фонду, пише RegioNews.
"Щойно успішно завершився аукціон з продажу "Київпассервісу" - одного з найбільших підприємств з надання послуг перевізникам і пасажирам. Об'єкт буде передано новому власнику за 230 млн 897 тис. 987 грн. В аукціоні взяли участь три компанії. Ціна продажу зросла на 18%", - сказано в повідомленні.
Згідно з даними в системі Prozorro, переможцем аукціону з приватизації підприємства стало ТОВ "Бастіон-Груп".
Міністерство інфраструктури передало на приватизацію до ФДМУ держпідприємство "Київпассервіс" на початку листопада 2015 року. Спочатку аукціон з продажу держпакету акцій "Київпассервісу" мав відбутися ще 14 серпня минулого року.
У власності АТ "Київпассервіс" перебувають Центральний автовокзал у Києві і ще п'ять автостанцій у столиці. Загальна площа будівель і споруд становить 6 тисяч 252 кв. м. Площа земельних ділянок всіх автостанцій Києва досягає 49 тисяч 881 кв. м. У Київській області у власності АТ "Київпассервіс" перебувають 18 автостанцій. Загальна площа будівель і павільйонів становить 8 тисяч 735 кв. м. Площа земельних ділянок - 65 тисяч 393 кв. м.
- 17:54 04 березня На Волині блокували контрабанду наркотиків
- 17:40 04 березня Гончарук наголосив, що в його Уряді не було корупції
- 17:37 04 березня На Волині затримали контрабанду на мільйон гривень
- 17:33 04 березня Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
- 17:31 04 березня Звільнений з ОРДЛО у грудні 2019 року катував українців у тюрмі "ДНР” – СБУ
- 17:13 04 березня Держава продала автовокзал в Києві і п'ять автостанцій
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука