Держава продала автовокзал в Києві і п'ять автостанцій

Фонд державного майна завершив аукціон з приватизації 99,99% акцій акціонерного товариства "Київпассервіс", продавши їх за 230,9 млн грн за стартової ціни 195,9 млн грн

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Фонд державного майна завершив аукціон з приватизації 99,99% акцій акціонерного товариства "Київпассервіс", продавши їх за 230,9 млн грн за стартової ціни 195,9 млн грн

Про це повідомляє прес-служба фонду, пише RegioNews.

"Щойно успішно завершився аукціон з продажу "Київпассервісу" - одного з найбільших підприємств з надання послуг перевізникам і пасажирам. Об'єкт буде передано новому власнику за 230 млн 897 тис. 987 грн. В аукціоні взяли участь три компанії. Ціна продажу зросла на 18%", - сказано в повідомленні.

Згідно з даними в системі Prozorro, переможцем аукціону з приватизації підприємства стало ТОВ "Бастіон-Груп".

Міністерство інфраструктури передало на приватизацію до ФДМУ держпідприємство "Київпассервіс" на початку листопада 2015 року. Спочатку аукціон з продажу держпакету акцій "Київпассервісу" мав відбутися ще 14 серпня минулого року.

У власності АТ "Київпассервіс" перебувають Центральний автовокзал у Києві і ще п'ять автостанцій у столиці. Загальна площа будівель і споруд становить 6 тисяч 252 кв. м. Площа земельних ділянок всіх автостанцій Києва досягає 49 тисяч 881 кв. м. У Київській області у власності АТ "Київпассервіс" перебувають 18 автостанцій. Загальна площа будівель і павільйонів становить 8 тисяч 735 кв. м. Площа земельних ділянок - 65 тисяч 393 кв. м.

