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03 березня 2020, 13:10 18

Уряд ухвалив рішення продати єдиного виробника солі в Україні "Артемсіль”

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03 березня 2020, 13:10 18
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Кабінет міністрів України на засіданні 3 березня ухвалив рішення скасувати монополію на виробництво солі і приватизувати ДП "Артемсіль”
Фото: ДП “Артемсіль”
Кабінет міністрів України на засіданні 3 березня ухвалив рішення скасувати монополію на виробництво солі і приватизувати ДП "Артемсіль”

Про це, як повідомляє RegioNews, у Telegram написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Уряд скасував монополію на виробництво солі в Україні. ДП "Артемсіль” приватизують. Підприємство вже раніше отримувало штраф від Антимонопольного комітету обсягом 3,14 млн гривень через маніпуляції з ціною на сіль. Більше того, керівництво держпідприємства є фігурантами справ про хабарі у 800 тисяч гривень. Уряд ставить крапку в цій історії. "Артемсіль” буде приватизована через прозорий аукціон”, - сказано в повідомленні.

"Артемсіль" — державне виробниче об'єднання з видобутку солі у Донецькій області. Одне з найбільших у світі.


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