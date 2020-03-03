Уряд ухвалив рішення продати єдиного виробника солі в Україні "Артемсіль”

Кабінет міністрів України на засіданні 3 березня ухвалив рішення скасувати монополію на виробництво солі і приватизувати ДП "Артемсіль”

Фото: ДП “Артемсіль”

Кабінет міністрів України на засіданні 3 березня ухвалив рішення скасувати монополію на виробництво солі і приватизувати ДП "Артемсіль”

Про це, як повідомляє RegioNews, у Telegram написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Уряд скасував монополію на виробництво солі в Україні. ДП "Артемсіль” приватизують. Підприємство вже раніше отримувало штраф від Антимонопольного комітету обсягом 3,14 млн гривень через маніпуляції з ціною на сіль. Більше того, керівництво держпідприємства є фігурантами справ про хабарі у 800 тисяч гривень. Уряд ставить крапку в цій історії. "Артемсіль” буде приватизована через прозорий аукціон”, - сказано в повідомленні.

"Артемсіль" — державне виробниче об'єднання з видобутку солі у Донецькій області. Одне з найбільших у світі.