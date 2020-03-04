Государство продало автовокзал в Киеве и пять автостанций

Фонд государственного имущества завершил аукцион по приватизации 99,99% акций акционерного общества "Киевпассервис", продав их за 230,9 млн грн при стартовой цене 195,9 млн грн

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Фонд государственного имущества завершил аукцион по приватизации 99,99% акций акционерного общества "Киевпассервис", продав их за 230,9 млн грн при стартовой цене 195,9 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба фонда, пишет RegioNews.

"Только что успешно завершился аукцион по продаже " Киевпассервиса"- одного из крупнейших предприятий по оказанию услуг перевозчикам и пассажирам. Объект будет передан новому владельцу за 230 млн 897 тысяч 987 грн. В аукционе приняли участие три компании. Цена продажи выросла на 18%", - сказано в сообщении.

Согласно данным в системе Prozorro, победителем аукциона по приватизации предприятия стало ООО "Бастион-Групп".

Министерство инфраструктуры передало на приватизацию в ФГИУ госпредприятие "Киевпассервис" в начале ноября 2015 года. Сначала аукцион по продаже госпакета акций "Киевпассервиса" должен был состояться еще 14 августа прошлого года.

В собственности АО "Киевпассервис" находятся Центральный автовокзал в Киеве и еще пять автостанций в столице. Общая площадь зданий и сооружений составляет 6 тысяч 252 кв. м. Площадь земельных участков всех автостанций Киева достигает 49 тысяч 881 кв. м. В Киевской области в собственности АО "Киевпассервис" находятся 18 автостанций. Общая площадь зданий и павильонов составляет 8 тысяч 735 кв. м. Площадь земельных участков - 65 тысяч 393 кв. м.