Государство продало автовокзал в Киеве и пять автостанций
Об этом сообщает пресс-служба фонда, пишет RegioNews.
"Только что успешно завершился аукцион по продаже " Киевпассервиса"- одного из крупнейших предприятий по оказанию услуг перевозчикам и пассажирам. Объект будет передан новому владельцу за 230 млн 897 тысяч 987 грн. В аукционе приняли участие три компании. Цена продажи выросла на 18%", - сказано в сообщении.
Согласно данным в системе Prozorro, победителем аукциона по приватизации предприятия стало ООО "Бастион-Групп".
Министерство инфраструктуры передало на приватизацию в ФГИУ госпредприятие "Киевпассервис" в начале ноября 2015 года. Сначала аукцион по продаже госпакета акций "Киевпассервиса" должен был состояться еще 14 августа прошлого года.
В собственности АО "Киевпассервис" находятся Центральный автовокзал в Киеве и еще пять автостанций в столице. Общая площадь зданий и сооружений составляет 6 тысяч 252 кв. м. Площадь земельных участков всех автостанций Киева достигает 49 тысяч 881 кв. м. В Киевской области в собственности АО "Киевпассервис" находятся 18 автостанций. Общая площадь зданий и павильонов составляет 8 тысяч 735 кв. м. Площадь земельных участков - 65 тысяч 393 кв. м.
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