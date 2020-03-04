Аноним "заминировал" метро "Дворец спорта"
В Киеве станция метро "Дворец Спорта" закрыта на вход и выход для пассажиров. Также для пересадки закрыли проход на ст. "Площадь Льва Толстого"
В Киеве станция метро "Дворец Спорта" закрыта на вход и выход для пассажиров. Также для пересадки закрыли проход на ст. "Площадь Льва Толстого"
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, пишет RegioNews.
Увага! Станцію "Палац спорту" + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.Опубліковано КП "Київський метрополітен" Середа, 4 березня 2020 р.
Известно, что станцию и пересадочный узел закрыли после полученной информации о возможном взрыве. Пока что поезда проезжают станцию "Дворец спорта" без остановки.
Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.
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