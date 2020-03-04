Аноним "заминировал" метро "Дворец спорта"

В Киеве станция метро "Дворец Спорта" закрыта на вход и выход для пассажиров. Также для пересадки закрыли проход на ст. "Площадь Льва Толстого"

В Киеве станция метро "Дворец Спорта" закрыта на вход и выход для пассажиров. Также для пересадки закрыли проход на ст. "Площадь Льва Толстого"

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, пишет RegioNews. Увага! Станцію "Палац спорту" + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки. Опубліковано КП "Київський метрополітен" Середа, 4 березня 2020 р. Известно, что станцию и пересадочный узел закрыли после полученной информации о возможном взрыве. Пока что поезда проезжают станцию "Дворец спорта" без остановки. Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.

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