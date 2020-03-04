Рівень забруднення повітря у Києві перевищує норми майже втричі
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані стаціонарних постів спостережень, пише Regionews.
Так, за минулий тиждень у повітрі зафіксовано перевищення:
завислих речовин – у 1,1-1,2 рази на Бессарабській площі та проспекті Перемоги;
діоксиду сірки – у 2,1-2,5 рази на проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка, площах Деміївській, Перемоги, Бессарабській, Оболонському проспекті, вулиці Інженера Бородіна; у 1,2-2,0 рази – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;
діоксиду азоту – у 3,1-4,0 рази на вулиці Каунаській, проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській; у 2,0-2,9 рази – на усіх інших постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.
формальдегіду – у 2,0-2,1 рази на Бессарабській та Деміївській площах; у 1,0-1,9 рази – на усіх інших постах міста.
Всього на 16-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста з 25 лютого по 2 березня було проаналізовано 1639 проб повітря.
В обсерваторії повідомили, що порівняно з попереднім тижнем рівень забруднення атмосферного повітря за всіма домішками дещо знизився.
"Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері", - додали фахівці.
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