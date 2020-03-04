Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает нормы почти в три раза

С 25 февраля по 2 марта в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ

С 25 февраля по 2 марта в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского со ссылкой на данные стационарных постов наблюдений, пишет Regionews.

Так, за прошедшую неделю в воздухе зафиксировано превышение:

взвешенных веществ - в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади и проспекте Победы;

диоксида серы - в 2,1-2,5 раза на проспекте Победы, улице Александра Довженко, площадях Демеевской, Победы, Бессарабской, Оболонском проспекте, улице Инженер Бородина; в 1,2-2,0 раза - на всех постах города, исключая проспекта Науки, 37 (у метеоплощадках обсерватории), где среднесуточный содержание не превышал уровень ГДКс.д .;

диоксида азота - в 3,1-4,0 раза на улице Каунасской, проспекте Победы, площадях Бессарабской, Победы, Демеевской; в 2,0-2,9 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

формальдегида - в 2,0-2,1 раза в Бессарабской и Демеевской площадях; в 1,0-1,9 раза - на всех постах города.

Всего на 16-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города с 25 февраля по 2 марта было проанализировано 1639 проб воздуха.

В обсерватории сообщили, что по сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения атмосферного воздуха по всем примесями несколько снизился.

"Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере", - добавили специалисты.