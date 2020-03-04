Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает нормы почти в три раза
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского со ссылкой на данные стационарных постов наблюдений, пишет Regionews.
Так, за прошедшую неделю в воздухе зафиксировано превышение:
взвешенных веществ - в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади и проспекте Победы;
диоксида серы - в 2,1-2,5 раза на проспекте Победы, улице Александра Довженко, площадях Демеевской, Победы, Бессарабской, Оболонском проспекте, улице Инженер Бородина; в 1,2-2,0 раза - на всех постах города, исключая проспекта Науки, 37 (у метеоплощадках обсерватории), где среднесуточный содержание не превышал уровень ГДКс.д .;
диоксида азота - в 3,1-4,0 раза на улице Каунасской, проспекте Победы, площадях Бессарабской, Победы, Демеевской; в 2,0-2,9 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.
формальдегида - в 2,0-2,1 раза в Бессарабской и Демеевской площадях; в 1,0-1,9 раза - на всех постах города.
Всего на 16-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города с 25 февраля по 2 марта было проанализировано 1639 проб воздуха.
В обсерватории сообщили, что по сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения атмосферного воздуха по всем примесями несколько снизился.
"Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере", - добавили специалисты.
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