08:53  04 марта
В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине
10:44  04 марта
Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
09:18  04 марта
Новосад не хочет работать без Гончарука и уходит в отставку - СМИ
UA | RU
UA | RU
03 марта 2020, 16:11 7

На мосту Патона в Киеве прорвало теплотрассу

Читайте також
українською мовою
03 марта 2020, 16:11 7
Читайте також українською мовою
Фонтан горячей воды льется прямо в Днепр
Фонтан горячей воды льется прямо в Днепр

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу в Facebook Департамента транспортной инфраструктуры города Киева.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Департамент транспортної інфраструктури КМДА (с)

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 3 березня 2020 р.


Коммунальщики говорят, что на место повреждения уже выехали аварийные бригады и уверяют, что на несущую конструкцию моста Патона авария на теплотрассе не влияет.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає.

Опубліковано Департамент транспортної інфраструктури КМДА Вівторок, 3 березня 2020 р.


Київ мост
На содержание мостов в Николаеве планируют потратить 8 млн грн
02 марта 2020, 14:33
"Три с натяжкой": киевляне оценили работу мера Кличко
27 февраля 2020, 12:25
На участок Большой Окружной в Киеве потратят более миллиарда гривен
26 февраля 2020, 11:52
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »