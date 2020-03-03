На мосту Патона в Киеве прорвало теплотрассу

Фонтан горячей воды льется прямо в Днепр

Фонтан горячей воды льется прямо в Днепр

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу в Facebook Департамента транспортной инфраструктуры города Киева.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Департамент транспортної інфраструктури КМДА (с) Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 3 березня 2020 р.



Коммунальщики говорят, что на место повреждения уже выехали аварийные бригады и уверяют, что на несущую конструкцию моста Патона авария на теплотрассе не влияет.