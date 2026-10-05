На Донеччині судитимуть командира військової частини за незаконні виплати бойових

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо командира військової частини та його підлеглих

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, вони організували схему незаконного нарахування військовослужбовцям додаткової винагороди за нібито участь у бойових діях. Загальна сума таких виплат перевищила 9 млн грн.

Досудове розслідування у справі завершили.

За даними слідства, схему організував командир військової частини, яка виконувала завдання на Донеччині. Він залучив до неї своїх підлеглих і розподілив між ними ролі.

Серед обвинувачених — командир військової частини, начальник штабу — заступник командира, командир взводу технічного забезпечення та інші військовослужбовці.

Як встановило слідство, упродовж січня 2023 — листопада 2024 року учасники схеми вносили до рапортів та інших офіційних документів неправдиві відомості про нібито безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях та заходах із забезпечення оборони України.

На підставі цих документів оформлювали накази про виплату додаткової винагороди. Командир військової частини підписував відповідні накази, після чого їх передавали до фінансово-економічної служби для нарахування коштів.

У результаті військовослужбовцям, за даними слідства, безпідставно виплатили понад 9 млн грн. Надалі ці кошти, за версією слідства, розподіляли між учасниками організованої групи.

Прокурор заявив в інтересах військової частини цивільний позов про відшкодування понад 9 млн грн збитків, завданих державі. На майно обвинувачених наклали арешт.

На цей час вони вже відшкодували 1,6 млн грн.

Дії обвинувачених кваліфіковано як організацію, співвиконавство та пособництво у зловживанні службовим становищем у складі організованої групи, а також службове підроблення — за ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами "Укрнафти" та легалізації коштів від продажу. Йдеться про 100 тисяч тонн нафтопродуктів.