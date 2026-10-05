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05 жовтня 2026, 16:59

На Донеччині судитимуть командира військової частини за незаконні виплати бойових

05 жовтня 2026, 16:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо командира військової частини та його підлеглих

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, вони організували схему незаконного нарахування військовослужбовцям додаткової винагороди за нібито участь у бойових діях. Загальна сума таких виплат перевищила 9 млн грн.

Досудове розслідування у справі завершили.

За даними слідства, схему організував командир військової частини, яка виконувала завдання на Донеччині. Він залучив до неї своїх підлеглих і розподілив між ними ролі.

Серед обвинувачених — командир військової частини, начальник штабу — заступник командира, командир взводу технічного забезпечення та інші військовослужбовці.

Як встановило слідство, упродовж січня 2023 — листопада 2024 року учасники схеми вносили до рапортів та інших офіційних документів неправдиві відомості про нібито безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях та заходах із забезпечення оборони України.

На підставі цих документів оформлювали накази про виплату додаткової винагороди. Командир військової частини підписував відповідні накази, після чого їх передавали до фінансово-економічної служби для нарахування коштів.

У результаті військовослужбовцям, за даними слідства, безпідставно виплатили понад 9 млн грн. Надалі ці кошти, за версією слідства, розподіляли між учасниками організованої групи.

Прокурор заявив в інтересах військової частини цивільний позов про відшкодування понад 9 млн грн збитків, завданих державі. На майно обвинувачених наклали арешт.

На цей час вони вже відшкодували 1,6 млн грн.

Дії обвинувачених кваліфіковано як організацію, співвиконавство та пособництво у зловживанні службовим становищем у складі організованої групи, а також службове підроблення — за ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами "Укрнафти" та легалізації коштів від продажу. Йдеться про 100 тисяч тонн нафтопродуктів.

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