На Київщині на трасі зіткнулися два автомобілі: постраждав 15-річний хлопець
ДТП сталася днями на трасі Київ-Одеса поблизу селища Глеваха у Фастівському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Так, 79-річний водій легковика Dacia не надав перевагу в русі та зіткнувся з авто Audi.
Внаслідок аварії 15-річний пасажир Audi отримав травми, його доставили до лікарні.
За фактом події відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 9 вересня на Черкащині сталася смертельна ДТП за участю автомобіля та мотоцикла. Загинув 16-річний хлопець, ще один підліток отримав травми та був госпіталізований.
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