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31 серпня 2026, 13:15

$20 тисяч за "тилову" службу: На Дніпропетровщині затримали полковника та трьох військових

31 серпня 2026, 13:15
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Фото: ДБР
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Працівники ДБР та СБУ викрили на Дніпропетровщині злочинну групу з чотирьох осіб, які вимагали 20 тисяч доларів за "допомогу" військовослужбовцю з переведенням із передової до тилової частини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Серед затриманих — полковник, двоє солдатів та військовий у відставці.

За даними слідства, на фігурантів вийшла знайома військовослужбовця, який виконував бойові завдання на передовій. Під час приватної розмови вона розповіла про складні умови його служби. Жінці запропонували "вирішити питання" та організувати переведення військового до тилової частини. За це забажали 20 тис. доларів.

Спершу фігуранти отримали першу частину хабаря в $10 тисяч, однак обіцянку не виконали – бійця лише перевели з бойових виходів на командно-спостережний пункт (КСП). Коли військовий висунув вимогу виконати домовленості, йому почали погрожувати поверненням на передову. Зокрема, заявляли, що замість служби на КСП він знову може опинитися на першій лінії.

Решту суми – ще $10 тисяч – наказали переказати на криптогаманець.

Одразу після переказу коштів усіх чотирьох фігурантів затримали. Під час обшуків у них вилучили частину грошей, чорнові записи та підроблені паспорти.

Затриманим оголосили підозру у зловживанні впливом, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Нагадаємо, раінше у межах спецоперації "Справедливість для бійців" працівники ДБР викрили на Одещині заступника командира батальйону, який організував незаконне нарахування бойових виплат підлеглим.

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ДБР хабар затримання здирництво Дніпропетровська область військова служба
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