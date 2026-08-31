"Приїхав, щоб бути поруч із людьми": на Київщині прощаються із загиблим головою громади

Фото: Марія Юркян/hromadske

У Дмитрівці Київської області 31 серпня прощаються з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем. Він загинув 28 серпня внаслідок російської атаки на Бучанський район

Про це повідомляє кореспондентка hromadske, передає RegioNews.

Попрощатися з Дідичем до його будинку прийшли близько сотні людей.

Церемонія прощання також відбудеться у сільській раді та місцевій церкві.

Поховають голову громади на місцевому кладовищі.

Раніше Міністр інфраструктури України Микола Калашник розповів, що Дідич приїхав на власному автомобілі до місця обстрілу. Там унаслідок масштабної детонації один з уламків смертельно його поранив.

"Він приїхав власною автівкою, на жаль, там і загинув. Один з уламків убив його на місці", – повідомив Калашник.

За його словами, Тарас Дідич понад 30 років жив і працював у Дмитрівській громаді. Він займався залученням інвестицій, розвитком інфраструктури та відкриттям нових шкіл.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня в селі Мила на Київщині внаслідок російського удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Ще 20 людей постраждали, серед них двоє дітей. Четверо людей вважаються зниклими безвісти, їхній пошук триває.