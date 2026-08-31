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31 серпня 2026, 12:40

Посвідка на проживання за $4000: у Києві затримали організатора схеми для іноземців

31 серпня 2026, 12:40
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Фото: поліція
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У столиці поліцейські викрили 25-річного уродженця Чернігівщини, який організував схему з незаконної легалізації іноземців в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисник обіцяв "клієнтам" оформити посвідку на постійне проживання або продовжити термін тимчасової. Свої послуги він оцінив у 4000 доларів, стверджуючи, що має "зв'язки" в Державній міграційній службі України для позитивного вирішення питання.

Від "клієнта" потрібні були лише копії власних паспортів та гроші – "подяка" для нібито посадовців ДМС й "комісійні" для зловмисника.

Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час отримання всієї суми коштів.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Йому до восьми років вʼязниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у квітні у Києві викрили схему легалізації іноземців, яку організував 33-річний чоловік. Учасники групи допомагали іноземцям в'їжджати в Україну та отримувати посвідки на проживання на основі фальшивих документів.

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Київ затримання легалізація зловмисник іноземець
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