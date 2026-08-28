У Кривому Розі скутерист загинув через обірваний дріт: той намотався на шию
У четвер, 27 серпня, у Кривому Розі на Дніпровському шосе сталася смертельна ДТП. Загинув водій скутера
Про це повідомляє Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг", передає RegioNews.
Аварія сталася неподалік зупинки громадського транспорту "Онкодиспансер". За попередніми даними, на цій ділянці дороги обірвався тролейбусний дріт.
Водій скутера рухався проїзною частиною та наїхав на обірвану контактну мережу. За словами очевидців, дріт намотався чоловікові на шию.
Внаслідок отриманих травм скутерист загинув на місці події до приїзду медиків.
Обставини події та причини обриву тролейбусного дроту встановлюють.
Пправоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил убезпечення дорожнього руху.
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Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували. Смертельна ДТП сталася у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району.