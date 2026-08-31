11:29  31 серпня
Зіткнення легковика з вантажівкою на Львівщині: постраждали жінка та дві дитини
08:52  31 серпня
Вбили бійця ЗСУ та втекли: на Полтавщині ліквідували двох російських військових
08:10  31 серпня
"Їдь на війну": у Познані поляка побили, прийнявши за українця
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2026, 10:54

У Києві чоловік пограбував жінку з 6-річним сином: нападника затримали за пів години

31 серпня 2026, 10:54
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпровському районі Києва чоловік пограбував 45-річну жінку, яка поверталася додому разом із 6-річним сином. Нападника правоохоронці розшукали та затримали за пів години

Про це повідомла столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Миропільській. Жінка разом із сином поверталася з роботи, коли зустріла компанію людей, які відпочивали на вулиці.

Один із чоловіків, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав переслідувати киянку. Злякавшись, вона разом із дитиною почала тікати. Коли жінка намагалася зайти до під’їзду, зловмисник наздогнав її та зірвав із плеча рюкзак із грошима й особистими речами.

Дільничні офіцери спільно з оперативниками Дніпровського управління поліції за пів години встановили особу нападника та його місцеперебування. Ним виявився 38-річний місцевий житель.

Поліцейські затримали чоловіка. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу Укра – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ напад дитина Пограбування мати Дніпровський район
У Дніпрі "кавалер" проводжав жінку та пограбував її
28 серпня 2026, 23:05
У Києві чоловік отримав 4 роки тюрми за передачу наркотиків у суді
27 серпня 2026, 17:59
Всі новини »
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Росіяни атакували Херсон: у середмісті загинула жінка
31 серпня 2026, 12:23
"Приїхав, щоб бути поруч із людьми": на Київщині прощаються із загиблим головою громади
31 серпня 2026, 12:07
У ДСНС показали наслідки авіаударів по Донеччині: загинули дві людини, зокрема дитина
31 серпня 2026, 11:57
Замах на Єрмолаєва: бізнесмен заявив про рідкісну вибухівку та можливий зв'язок із ГУР
31 серпня 2026, 11:53
Ворог атакував шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: є поранений
31 серпня 2026, 11:46
Зіткнення легковика з вантажівкою на Львівщині: постраждали жінка та дві дитини
31 серпня 2026, 11:29
Росіяни вдарили по аграрному підприємству та птахофабриці на Чернігівщині
31 серпня 2026, 11:28
Удар по підприємству у Кривому Розі: постраждали дві людини, виникла пожежа
31 серпня 2026, 11:20
Брехня про перемоги та міфи про косаток: як у Кремлі вигадують реальність
31 серпня 2026, 10:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »