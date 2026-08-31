У Києві чоловік пограбував жінку з 6-річним сином: нападника затримали за пів години

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У Дніпровському районі Києва чоловік пограбував 45-річну жінку, яка поверталася додому разом із 6-річним сином. Нападника правоохоронці розшукали та затримали за пів години

Про це повідомла столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Миропільській. Жінка разом із сином поверталася з роботи, коли зустріла компанію людей, які відпочивали на вулиці.

Один із чоловіків, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав переслідувати киянку. Злякавшись, вона разом із дитиною почала тікати. Коли жінка намагалася зайти до під’їзду, зловмисник наздогнав її та зірвав із плеча рюкзак із грошима й особистими речами.

Дільничні офіцери спільно з оперативниками Дніпровського управління поліції за пів години встановили особу нападника та його місцеперебування. Ним виявився 38-річний місцевий житель.

Поліцейські затримали чоловіка. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу Укра – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.