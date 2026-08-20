У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків за розбійний напад біля ТРЦ

Фото: поліція Харківської області

У Харкові поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на 33-річного місцевого жителя. Зловмисники побили чоловіка, після чого забрали його мобільний телефон, рюкзак із особистими речами та 25 700 гривень

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

За даними поліції, напад стався пізно ввечері біля торговельно-розважального центру у Салтівському районі Харкова. До потерпілого підійшов невідомий і попросив гроші на алкоголь. Після відмови чоловік відійшов, зустрів свого знайомого, а згодом вони разом повернулися до потерпілого.

Чоловіки почали бити його руками та ногами. Внаслідок побиття 33-річний харків'янин отримав численні тілесні ушкодження та втратив свідомість. Скориставшись його безпорадним станом, нападники забрали майно та гроші.

Поліцейські встановили місце перебування підозрюваних. Ними виявилися 29-річний та 53-річний чоловіки, які раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Зловмисників затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікам повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні.