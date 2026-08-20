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20 серпня 2026, 16:38

У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків за розбійний напад біля ТРЦ

20 серпня 2026, 16:38
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на 33-річного місцевого жителя. Зловмисники побили чоловіка, після чого забрали його мобільний телефон, рюкзак із особистими речами та 25 700 гривень

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними поліції, напад стався пізно ввечері біля торговельно-розважального центру у Салтівському районі Харкова. До потерпілого підійшов невідомий і попросив гроші на алкоголь. Після відмови чоловік відійшов, зустрів свого знайомого, а згодом вони разом повернулися до потерпілого.

Чоловіки почали бити його руками та ногами. Внаслідок побиття 33-річний харків'янин отримав численні тілесні ушкодження та втратив свідомість. Скориставшись його безпорадним станом, нападники забрали майно та гроші.

Поліцейські встановили місце перебування підозрюваних. Ними виявилися 29-річний та 53-річний чоловіки, які раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Зловмисників затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікам повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні.

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