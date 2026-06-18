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18 червня 2026, 15:50

На Хмельниччині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці

18 червня 2026, 15:50
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Фото: Поліція Хмельницької області
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У селищі Летичів Хмельницької області правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, вчора, 17 червня, стріляв з автомата поблизу будівлі ТЦК та СП

Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Як зазначається, повідомлення про стрілянину у Летичеві надійшло до поліції вчора, близько 21.00.

На місце виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та бійці підрозділу поліції особливого призначення.

"Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік прийшов до місцевого ТЦК та СП, дістав із рюкзака автоматичну зброю та здійснив кілька пострілів у напрямку установи. Після цього він зник з місця події", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські оперативно встановили місцеперебування чоловіка. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановили, що це 31-річний місцевий житель. Автоматичну зброю вилучили правоохоронці.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у суботу, 13 червня, у центрі міста сталася сутичка, під час якої один із учасників відкрив вогонь.

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