На Київщині жінка за 50 тисяч євро продавала одруження

Фото: Національна поліція

Жительку Білої Церкви викрили на схемі. Виявилось, жінка з інвалідністю вирішила заробити на фіктивних шлюбах

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Жінка, яка є особою з інвалідністю, організувала незаконну схему. Вона пропонувала чоловікам укладати з нею шлюб. Згодом чоловіки могли отримати можливість перетнути кордон. Свої "послуги" жінка оцінила в 50 тисяч євро.

"Після подання заяви про державну реєстрацію шлюбу до Центру надання адміністративних послуг правоохоронці затримали зловмисницю в процесуальному порядку", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що у Кривому Розі правоохоронці викрили схему торгівлі людьми, організовану під виглядом працевлаштування за кордоном.