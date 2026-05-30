На Рівненщині 17-річний мотоцикліст врізався в дерево: тіло хлопця знайшла перехожа
ДТП сталася поблизу села Карпилівка у Сарненському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Близько шостої ранку 30 травня до поліції звернулася 45-річна жінка, яка повідомила, що виявила на лісовій дорозі тіло юнака, поруч із яким лежав мотоцикл Loncin.
Поліцейські попередньо встановили, що 17-річний житель села Карпилівка перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав на узбіччя та врізався в дерево. Від отриманих травм неповнолітній мотоцикліст помер на місці.
Також встановлено, що мотоцикл не був зареєстрований в установленому законом порядку, юнак ніколи не отримував посвідчення водія та перебував без мотошолома.
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження.
