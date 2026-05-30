Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько шостої ранку 30 травня до поліції звернулася 45-річна жінка, яка повідомила, що виявила на лісовій дорозі тіло юнака, поруч із яким лежав мотоцикл Loncin.

Поліцейські попередньо встановили, що 17-річний житель села Карпилівка перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав на узбіччя та врізався в дерево. Від отриманих травм неповнолітній мотоцикліст помер на місці.

Також встановлено, що мотоцикл не був зареєстрований в установленому законом порядку, юнак ніколи не отримував посвідчення водія та перебував без мотошолома.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження.

