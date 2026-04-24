На Хмельниччині чоловік ґвалтував 9-річну падчкерку, доки її матері не було вдома

Фото: прокуратура

На Хмельниччині затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Вперше він зґвалтував падчерку, коли їй було дев'ять років

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік ґвалтував падчерку з 2022 по 2024 рік. Вперше це сталось, коли дівчинці було лише дев'ять років. Він робив це тоді, коли її матері не було вдома. Тривалий час дитина не розповідала про це, але з часом вона наважилась зізнатися мамі. Жінка одразу звернулась до правоохоронців.

Прокуратура повідомила чоловіку про підозру. Наразі суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.

