24 квітня 2026, 20:35

На Хмельниччині чоловік ґвалтував 9-річну падчкерку, доки її матері не було вдома

Фото: прокуратура
На Хмельниччині затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Вперше він зґвалтував падчерку, коли їй було дев'ять років

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік ґвалтував падчерку з 2022 по 2024 рік. Вперше це сталось, коли дівчинці було лише дев'ять років. Він робив це тоді, коли її матері не було вдома. Тривалий час дитина не розповідала про це, але з часом вона наважилась зізнатися мамі. Жінка одразу звернулась до правоохоронців.

Прокуратура повідомила чоловіку про підозру. Наразі суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Волині судитимуть 44-річного розбещувача малолітніх. Потерпілі, дівчатка віком 12-13 років, проживали не лише в Україні, а й за кордоном. Встановлено, що чоловік, створивши фейковий акаунт від імені 16-річного підлітка, входив у довіру до дітей.

насильство педофіл діти Хмельницька область
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
