На Харківщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 68-річного чоловіка, якого обвинувачують у систематичному сексуальному насильстві над малолітньою дитиною

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Дівчинка сприймала чоловіка як рідного дідуся, хоча родинного зв’язку між ними не було.

Чоловіку інкримінують зґвалтування, сексуальне насильство та розпусні дії щодо малолітньої особи, вчинені членом сім’ї.

На початку повномасштабного вторгнення Росії родина з 8-річною дитиною виїхала з населеного пункту, що перебував у зоні бойових дій, і тимчасово оселилася в будинку бабусі в більш безпечному селі Харківської області. Там проживав чоловік, якого дитина вважала своїм дідусем.

Протягом грудня 2022 - вересня 2023 років обвинувачений неодноразово гвалтував дівчинку і вчиняв щодо неї розпустні дії, користуючись відсутністю дорослих.

Зафіксовано 15 епізодів таких дій. Навіть після повернення родини до власного дому, під час приїздів до бабусі на вихідні, він продовжував насильство.

Чоловік залякував дитину, змушуючи мовчати.

Мати помітила, що дитина почала дивно себе поводити, і звернулася до психолога.

Щоразу як розмова зводилася до "дідуся", дівчинка починала тремтіти. Зрештою потерпіла зізналася, що зазнала сексуального насильства.

У січні 2026 року правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Він перебуває під вартою.

Нагадаємо, що до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.