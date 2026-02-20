15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
20 лютого 2026, 15:49

Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці

20 лютого 2026, 15:49
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Суд у Кременчуці визнав винним колишнього головного державного ревізора-інспектора податкової в отриманні хабара за вплив на посадовців ТЦК та СП, щоб виключити знайомого з військового обліку

Про це повідомило інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що в березні 2023 року чоловік запропонував знайомому за $4 тис. "вирішити питання" щодо виключення з військового обліку. Пізніше вартість "послуги" зросла до $4,5 тис.

5 квітня під час передачі фіктивних документів (тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність, виписка з медичної карти та довідка ВЛК) експодатківця затримали співробітники СБУ.

Обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся і пояснив, що шукав документи для виїзду за кордон під час мобілізації.

Суд призначив:

  • штраф майже 165 тис. грн, що відповідає сумі отриманого хабара;
  • половину внесеної застави (161 тис. грн) перерахувати на потреби ЗСУ, іншу половину повернуть заставодавцю;
  • компенсацію 5 тис. грн на користь держави за проведені судові експертизи.

Суд відмовив у спеціальній конфіскації $10,1 тис. та майже 43 тис. грн, визнавши їх сімейними заощадженнями.

Купюри хабара, вилучені під час затримання, повернуть управлінню СБУ у Полтавській області.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.

