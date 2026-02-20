15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2026, 09:39

На Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських: один постраждалий – у важкому стані

20 лютого 2026, 09:39
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Подія сталася в четвер, 19 лютого, о 22:50 у місті Сторожинець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час реагування на виклик чоловік кинув бойову гранату в бік службового авто, біля якого стояли двоє поліцейських, і втік.

Внаслідок вибуху постраждали обоє правоохоронців. 23-річний поліцейський перебуває у лікарні в тяжкому стані – медики борються за його життя. 31-річний водій поліції охорони отримав легкі травми, його життю нічого не загрожує.

Для пошуку нападника в області ввели спецоперацію із залученням спецпризначенців КОРД та кінологів. Зловмисника затримали вночі.

На Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських: один постраждалий – у важкому стані

Під час затримання фігурант чинив опір, він тримав в руках вибухівку та мав при собі ще кілька боєприпасів. Все вилучили та направили на експертизу.

На Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських: один з них – у важкому стані
На Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських

Затриманим виявився 48-річний місцевий житель, колишній військовослужбовець. Йому інкримінують посягання на життя працівників поліції та незаконне поводження зі зброєю.

На Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських: двоє поранених

Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП під час перевірки документів. Військовослужбовці отримали поранення. Зловмисника затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Буковина події вибух Граната поліцейський постраждалі затримання
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті
20 лютого 2026, 17:46
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих
20 лютого 2026, 17:24
На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто
20 лютого 2026, 16:55
На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля
20 лютого 2026, 16:52
Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого 2026, 16:44
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних
20 лютого 2026, 16:26
Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен
20 лютого 2026, 16:11
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »