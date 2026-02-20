На Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських: двоє поранених

Фото: поліція

Подія сталася в четвер, 19 лютого, о 22:50 у місті Сторожинець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час реагування на виклик чоловік кинув бойову гранату в бік службового авто, біля якого стояли двоє поліцейських, і втік.

Внаслідок вибуху постраждали обоє правоохоронців. 23-річний поліцейський перебуває у лікарні в тяжкому стані – медики борються за його життя. 31-річний водій поліції охорони отримав легкі травми, його життю нічого не загрожує.

Для пошуку нападника в області ввели спецоперацію із залученням спецпризначенців КОРД та кінологів. Зловмисника затримали вночі.

Під час затримання фігурант чинив опір, він тримав в руках вибухівку та мав при собі ще кілька боєприпасів. Все вилучили та направили на експертизу.

Затриманим виявився 48-річний місцевий житель, колишній військовослужбовець. Йому інкримінують посягання на життя працівників поліції та незаконне поводження зі зброєю.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП під час перевірки документів. Військовослужбовці отримали поранення. Зловмисника затримали.