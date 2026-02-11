Не зафиксировал вручение повестки на видео: в Хмельницкой области оштрафовали военного ТЦК

Иллюстративное фото: Минобороны

В Хмельницкой области суд привлек к административной ответственности военнослужащего ТЦК и СП за нарушение служебных инструкций при работе с военнообязанным

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Речь идет о младшем сержанте, который был назначен старшим группы.

Утром 2 сентября 2025 он прибыл по месту жительства мужчины для вручения повестки, однако не осуществил обязательную видеофиксацию разговора.

Согласно требованиям Министерства обороны, работники ТЦК должны непрерывно фиксировать на видео все контакты с военнообязанными при исполнении служебных обязанностей. Суд установил, что военный не придерживался этой нормы, чем нарушил утвержденную инструкцию.

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину и объяснил, что сожалеет о содеянном. Его вина подтвердили служебные документы и письменные объяснения.

Суд квалифицировал действия военнослужащего как халатное отношение к службе в особый период и назначил минимальный штраф – 17 тысяч гривен.

Как известно, с 1 сентября все представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны фиксировать свою работу с помощью боди-камер.

Напомним, в Тернополе за нарушение прав гражданина во время мобилизации к административной ответственности привлекли должностного лица ТЦК. Отмечается, что работник ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права и свободы гражданина. Суд признал должностного лица виновным и оштрафовал на 34 тысяч гривен.