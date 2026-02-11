10:15  11 февраля
11 февраля 2026, 08:21

На Хмельнитчине мужчина смертельно ранил отчима: подозреваемого задержали

11 февраля 2026, 08:21
Фото: Национальная полиция
В Хмельницкой области полицейские разыскали и задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 55-летнего отчима

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло 9 февраля около 3 часов ночи в городе Шепетовка.

По данным следствия, после совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры пасынок схватил кухонный нож и нанес отчиму несколько проникающих ранений в туловище. Один из ударов задел сердце. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

После совершенного подозреваемый забрал нож и скрылся.

Утром жена погибшего сообщила о происшествии полиции. На место выехала следственно-оперативная группа. Проработав контакты подозреваемого, правоохранители разыскали его в сожительнице, где тот скрывался. Нож со следами крови у него изъяли.

Ранее злоумышленник уже не раз привлекался к уголовной ответственности. В последний раз – за преступления, связанные с наркотиками.

Следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры объявили задержанному подозрение по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет заключения.

В период расследования суд взял подозреваемого под стражу.

Напомним, в декабре прошлого года в Днепре во время конфликта 27-летний мужчина ударил ножом 47-летнего отчима. От полученной травмы мужчина скончался на месте. После этого пасынок вынес его тело на улицу и оставил прямо у дома.

11 февраля 2026
07 августа 2025
